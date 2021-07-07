ЗВР Беларуси за июнь обвалились более чем на треть миллиарда долларов

За июнь 2021 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 353,8 млн долларов (на 4,6%) после роста в мае на 485,2 млн долларов (на 6,7%). На 1 июля ЗВР составили 7 млрд 409,3 млн долларов (в эквиваленте), сообщает управление информации Национального банка.





По данным регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 240 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте.

На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли 7.468,5 млн долларов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов.

При этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля предположил, что резервы Беларуси к концу года составят «более 6 млрд долларов» и будут покрывать примерно два месяца импорта товаров и услуг.

За 2020 год золотовалютные резервы Беларуси значительно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го составляли 9,4 млрд долларов).

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