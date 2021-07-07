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ЗВР Беларуси за июнь обвалились более чем на треть миллиарда долларов

07.07.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За июнь 2021 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 353,8 млн долларов (на 4,6%) после роста в мае на 485,2 млн долларов (на 6,7%). На 1 июля ЗВР составили 7 млрд 409,3 млн долларов (в эквиваленте), сообщает управление информации Национального банка.

ЗВР Беларуси за июнь обвалились более чем на треть миллиарда долларов

По данным регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 240 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте.

На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли 7.468,5 млн долларов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов.

При этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля предположил, что резервы Беларуси к концу года составят «более 6 млрд долларов» и будут покрывать примерно два месяца импорта товаров и услуг.

За 2020 год золотовалютные резервы Беларуси значительно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го составляли 9,4 млрд долларов).

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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За июнь 2021 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 353,8 млн долларов (на 4,6%) после роста в мае на 485,2 млн долларов (на 6,7%). На 1 июля ЗВР составили 7 млрд 409,3 млн...
 
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