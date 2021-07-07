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Эстония поможет Литве в борьбе с нелегальными мигрантами
Источник материала: Навiны
В Литву из Эстонии на месяц прибудет команда из десяти человек, пятеро из которых изначально должны были отправиться на разрешение миграционного кризиса в Словению.
Точные задачи перед сотрудниками ESTPOL5 будут поставлены на месте, однако Литве будет на руку помощь Эстонии, например, наблюдение за территорией с помощью дронов, охрана объектов и контроль положения, пишет
«Оказание помощи Литве — это часть двухстороннего договора о сотрудничестве между Эстонией и Литвой. Мы поддерживаем Литву в разрешении кризиса и каждая такая операции дает нашим людям ценный опыт. Не менее важен и вклад в общее международное сотрудничество и если помощь потребуется Эстонии, то и у нас есть союзники, которые поддержат нас в сложной ситуации», – заметил заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев.
2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
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В Литву из Эстонии на месяц прибудет команда из десяти человек, пятеро из которых изначально должны были отправиться на разрешение миграционного кризиса в...
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