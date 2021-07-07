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Арсенал боеприпасов времен войны обнаружили в Малоритском районе

07.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сообщение о находке поступило в дежурную часть РОВД. На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Для безопасности территорию, где была обнаружена опасная находка, оперативно перекрыли.

Во время обследования местности военнослужащие обнаружили гранату Ф-1 ("лимонка") с запалом, девять взрывателей, минометную мину калибром 81 мм.

По оценке специалистов, все найденные объекты относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожены.

В УВД напомнили, что при обнаружении подобных опасных предметов следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут угрожать здоровью и жизни людей.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Сообщение о находке поступило в дежурную часть РОВД. На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Для безопасности...
 
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