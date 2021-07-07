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Арсенал боеприпасов времен войны обнаружили в Малоритском районе
Источник материала: БелТА
7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Сообщение о находке поступило в дежурную часть РОВД. На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Для безопасности территорию, где была обнаружена опасная находка, оперативно перекрыли.
Во время обследования местности военнослужащие обнаружили гранату Ф-1 ("лимонка") с запалом, девять взрывателей, минометную мину калибром 81 мм.
По оценке специалистов, все найденные объекты относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожены.
В УВД напомнили, что при обнаружении подобных опасных предметов следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут угрожать здоровью и жизни людей.-0-
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Сообщение о находке поступило в дежурную часть РОВД. На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Для безопасности...
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