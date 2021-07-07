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В Минске задержаны мужчины, похитившие 15 велосипедов в столице

07.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны мужчины, похитившие 15 велосипедов в столице, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Первомайского РУВД Минска задержали двоих местных жителей, которые похищали велосипеды на территории столицы. "Мужчины работали порознь, но действовали по аналогичной схеме. Они проникали в подъезды, следуя за жильцами домов, либо силой открывали входные двери. После чего похищали велосипеды, которые находились на лестничных площадках и не были пристегнуты велозамками. Сбывали похищенное в ломбардах", - рассказали в ведомстве.

На данный момент установлена причастность 36-летнего мужчины к хищению не менее восьми велосипедов и двум кражам из авто. На счету у 31-летнего задержанного - шесть двухколесных транспортных средств, а также кража мобильного телефона.

"Еще одного похитителя задержали правоохранители Московского РУВД Минска. Им оказался 37-летний, ранее судимый за имущественные преступления, минчанин. Мужчина по аналогичному сценарию похитил велосипед и решил его реализовать на одной из интернет-площадок", - добавили в ГУВД.

Точная сумма ущерба устанавливается.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела по фактам краж.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники уголовного розыска Первомайского РУВД Минска задержали двоих местных жителей, которые похищали велосипеды на территории столицы. "Мужчины работали...
 
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