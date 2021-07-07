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В Тюмени задержали мужчину, который взял заложников в отделении Сбербанка

07.07.2021 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Тюмени завершилась спецоперация по освобождению заложников в одном из местных отделений Сбербанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Тюмени задержали мужчину, который взял заложников в отделении Сбербанка

Как сообщали СМИ, этим утром мужчина с рюкзаком и в маске вошел в офис и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. На место происшествия прибыли полицейские, руководство города. Из жилого дома, на первом этаже которого находится офис банка, эвакуировали людей. 

В Тюмени задержали мужчину, который взял заложников в отделении Сбербанка

На данный момент СМИ сообщают, что нападавший задержан, пострадавших нет. Есть информация, что захвативший заложников состоит на учете в психдиспансере. 

 
 
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Новости России. В Тюмени завершилась спецоперация по освобождению заложников в одном из местных отделений Сбербанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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