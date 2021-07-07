Еще 53 нелегала задержали литовцы на границе с Беларусью

Из 53 мигрантов 23 задержаны в Друскининкайском муниципалитете. 14 были задержаны в Игналинском районе, 9 - в Швенченском, 7 - в Варенском.

За последние 6 суток в Друскининкайском районе задержан 461 нелегальный мигрант.

Всего на данный момент в Литве с начала года задержаны 1416 нелегальных мигрантов, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год, отмечает