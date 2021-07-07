Нефть резко подорожала. Что будет с ценами на бензин?

Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by. О причинах изменения мировых цен на нефть и возможных перспективах для сырья и стоимости автомобильного топлива рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»в комментарии





О взлете цен на нефть

– На мировом рынке нефти происходила интересная история. На прошлой неделе со среды по пятницу активно совещались министры стран-участниц соглашения ОПЕК+. Они продолжили совещаться в понедельник на этой неделе и – ни к чему не пришли. Речь шла о том, чтобы повысить добычу нефти после предыдущих сокращений.





Отдельную позицию заняли в переговорах Объединенные Арабские Эмираты: требовали для себя особых условий. Остальные участники переговоров на эти особые условия не пошли. И в общем-то ни о чем стороны не договорились. И даже не договорились о каких-либо следующих встречах, чтобы прийти у каким-то общим планам.





Первая реакция цен на нефть – цены выросли. В первой половине дня во вторник, 6 июля, они достигали отметки 77,5 доллара за баррель марки Brent. Это максимальное значение с октября 2018 года.





Раз ни о чем не договорились, то каждый сам за себя

Эта эйфория была связана с тем, что раз не договорились о повышении добычи, значит, ее повышать не будут. На рынке будет наблюдаться дефицит нефти – цены будут расти. Однако тут не все так однозначно. На самом деле отсутствие хоть каких-то договоренностей может привести к тому, что участники соглашения ОПЕК начнут потихоньку каждый сам по себе нарушать имеющиеся соглашения, наращивать добычу. Раз ни о чем не договорились, то каждый сам за себя, – мне кажется, такая мысль появилась на рынке.





Во вторник во второй половине дня цены от роста перешли к снижению и опустились приблизительно на 2 доллара – с максимума до 75,5 доллара за баррель. И если вот эта идея возобладает и рынок придет к мнению, что в отсутствии договоренностей каждый из членов ОПЕК может самостоятельно наращивать добычу, то это может привести к достаточно заметной коррекции цены.





Что будет с ценами на бензин

Вот что касается бензина, то раньше цены у нас повышали раз в неделю, потом вроде сократили этот период повышения до 6 дней. То есть, повышали и будут повышать дальше – пределов этим повышениям особо не видно.





Я думаю, что будут это делать без оглядки на мировые цены. То есть сейчас все-таки цена на нефть росла, и это служило хоть каким-то оправданием. Но я думаю, что если мировая цена на нефть от роста перейдет к снижению, все равно будут цены на бензин повышать с той же регулярностью.





Как сообщалось, розничные цены на автомобильное топливо на АЗС с 6 июля выросли на традиционную копейку. Теперь, литр бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1,90 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,00 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,22 рубля, а ДТ – 2,00 рубля.