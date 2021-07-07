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"Закрома родины" в июне немного подистощились
Источник материала: Партизан
Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля составили 7,409 млрд долларов.
За июнь они снизились на 353,8 млн. До этого в апреле-мае ЗВР росли.
Снижение резервов в основном связано с плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств. Всего на эти цели пошло 240 млн долларов. Кроме того, в прошлом месяце снизилась стоимость монетарного золота.
Поддержанию ЗВР в июне способствовало поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Минфином валютных средств, сообщает Нацбанк.
На конец год там планируют удержать ЗВР на уровне не ниже 6 млрд долларов.
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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля составили 7,409 млрд долларов.
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