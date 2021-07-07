Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Конституцию Беларуси

Источник материала: Смартпресс

Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Конституцию Беларуси, заявил журналистам председатель комиссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич в среду, сообщает "Интерфакс-Запад".

"Сегодня на заседании... рассматриваются юридически оформленные, поступившие предложения по указанным направлениям. И, таким образом, можно констатировать, что все разделы Конституции, возможные их изменения рассмотрены на заседании конституционной комиссии", - сказал Миклашевич.

Он рассказал, что на предыдущем заседании конституционной комиссии были "всесторонне, тщательно проанализированы предложения граждан, конституционной комиссии по возможным изменениям преамбулы Конституции, раздела "Основы конституционного строя", определения конституционного статуса Всебелорусского народного собрания".

"Мы планируем 21 июля на итоговом заседании рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Конституции, поскольку нормы Конституции обладают высокой степенью обобщенности. Они находятся в системной взаимосвязи и дополняемости, поэтому на итоговом заседании мы планируем проанализировать, чтобы внесённые изменения не породили внутренние противоречия и системную несогласованность главного закона нашей страны - Конституции", - подчеркнул Миклашевич.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В середине марта Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

До 1 августа нынешнего года комиссия должна представить президенту выработанные предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум. В состав комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Беларуси Петром Миклашевичем.