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Более 50 нелегальных мигрантов за сутки проникли в Литву из Беларуси

07.07.2021 11:07 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

По предварительным данным, с утра вторника 6 июля до утра среды 7 июля литовские пограничники задержали 53 мигранта из Беларуси, незаконно пересекших границу, сообщила литовская пограничная служба. 

"Задержанные иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы, пока не будут получены результаты. Обстоятельства событий выясняются, ведется следствие. Лица, ищущие убежища, были уведомлены Департаментом миграции, который обрабатывает такие заявления", - проинформировали в погранслужбе.

Нелегальных мигрантов ранее размещали в помещениях, предоставленных муниципалитетами города и района Алитуса, Игналины, Варены и Лаздияйского района. Размещение задержанных также осуществляется в Центре регистрации иностранцев ГПГ в Пабраде и в школе пограничной службы в Мядининкай, а несовершеннолетние без сопровождения переводятся в Центр приема беженцев в Рукле.

На заседании в прошлую пятницу правительство объявило чрезвычайную ситуацию в связи с резким увеличением нелегальной миграции в Литву.

В этом году 1416 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались въехать в страну. Это число более чем в 17 раз выше, чем было в 2020 году. 

Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году в основном иракские граждане или представившиеся ими иностранцы - таких 615. Также были задержаны 196 конголезцев, 110 камерунцев, 80 гвинейцев, 57 иранцев и другие.

Гражданство некоторых мигрантов до сих пор уточняют пограничники, так как многие из них не имеют документов. Большая часть задержанных стремится попасть в страны Западной Европы через Литву.

Литовским пограничникам из-за обострения ситуации помогают силы Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других учреждений, а также сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX, которые начали работу на границе с Беларусью. Вскоре 10 эстонских пограничников будут охранять литовскую границу.

 
 
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По предварительным данным, с утра вторника 6 июля до утра среды 7 июля литовские пограничники задержали 53 мигранта из Беларуси, незаконно пересекших границу,...
 
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