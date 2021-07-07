«Раз уж наивный банкир год назад оказался прозорливее многих, так может и к его уверенности стоит отнестись с большим уважением?»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о новой идее властей.

Вчера у белорусских властей опять случилось обострение синдрома недооцененного геополитического величия. Так что кое-кто пригрозил остановить весь немецкий транзит что в Китай, что в Россию.

Ну, чтобы уже оценили выдающуюся роль белорусских властей в системе международных торговых связей. Потому что, может кто раньше не знал, что белорусские власти могут с этими связями сделать, что хотят. А они, видишь, могут. Если захотят.

И, конечно, нет смысла обсуждать, кому от этой остановки будет хуже всех. Во-первых, оно и без обсуждений понятно. А во-вторых… Мне вот даже уже и неловко опять повторять слова про «совершать вербальные интервенции, это тебе не мешки ворочать».

И, судя по тому, что премьер Головченко стал сторонником торгового мира, а не торговых войн, ворочать мешки (в смысле перекрывать транзит) никто, на самом деле и не собирался. Просто сказал человек, и сказал. Нельзя же в самом деле придираться к каждому уже слову. Он же, наверное, не затем сказал, чтобы закрыть транзит, а просто хотел поднять геополитическую самооценку.

Но вот ведь какая штука. Не все же вербальные интервенции одинаково полезны. У некоторых наблюдаются совершенно нежелательные побочные эффекты. И если завышенная геополитическая самооценка начинает угрожать транзитным потокам товарных грузов, то может так случиться, что в какой-то момент угрожать будет уже некому.

Потому что маршруты этих грузов переместятся в экологически более благоприятные ареалы. Куда-нибудь, где ночи не так темны и в них меньше ужасов.

Конечно, не все и не сразу. И, возможно, для изменения маршрутов понадобится что-нибудь посерьезнее, чем просто слова. Ну так, по правде говоря, белорусские власти, я считаю, достаточно уже позаботились о том, чтобы создать дополнительные стимулы.

Одна только миграция и альтернативный легальному табачный бизнес обеспечивают транзитерам достаточно дополнительных неудобств в виде повышения бдительности пограничных и таможенных служб.

И ведь не факт, что транзитеры будут заранее предупреждать о перемене своих географических предпочтений по примеру «Газпрома», который с октября не запланировал для себя никакого белорусского транзита. Главное, ничего же личного. Просто удобство ведения бизнеса.

А, в связи со вчерашним приговором Виктору Бабарико что-то мне, вдруг, вспомнилось былое…

Так вот, вспомнилось мне, как много умных людей язвило по поводу политической недальновидности наивного банкира, который со своей банкирской неопытностью решил пойти в белорусскую политику. Рассказывали, как он не соберет свою инициативную группу, потому что не имеет нужных политических связей. А если группу вдруг наберет, то никаких подписей эта группа собрать не сможет, поскольку не умеет их собирать.

А уж слова о том, что белорусы, безо всяких дополнительных призывов, выйдут защищать свои голоса, умным людям вообще казались мечтами розового пони. И смотри ты, как все обернулось.

И вот мне подумалось: раз уж наивный банкир год назад оказался прозорливее людей, искушенных в политических практиках, так может и к его спокойной уверенности стоит отнестись с большим уважением?

Потому что у Бабарико-то причин для пессимизма больше, чем у многих прочих. А он, видишь, не унывает.