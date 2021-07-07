Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Резким ростом доллара и евро открылись торги 7 июля на белорусской бирже Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0202 BYN до 2,5542 BYN/USD и оказался на максимуме за 63 дня.

Её значение выросло на 0,23% до максимума с начала июля.По информациина 10:23:Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0202 BYN до 2,5542 BYN/USD и оказался на максимуме за 63 дня.Курс евро подскочил на 0,0165 BYN до 3,0200 BYN/EUR до максимума за 12 дней.Курс российского рубля упал на 0,0068 BYN до 3,4492 BYN/100 RUB до минимума за 23 дня.Стоимость доллара за сутки подскочила на 75 копеек до 74,07 российских рублей, а вчера в 19:15 курс доллара в моменте поднимался до 74,49 RUB/USD — максимума почти за 2 месяца.Евро сегодня утром торгуется вблизи отметки 87,62 российских рублей. Это на 53 копейки выше, чем было сутки назад.