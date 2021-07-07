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Резким ростом доллара и евро открылись торги 7 июля на белорусской бирже

07.07.2021 11:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Резким ростом доллара и евро открылись торги 7 июля на белорусской бирже
Иллюстративное фото
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже утром в среду открылись существенной девальвацией белорусского рубля к доллару и евро, но ослабление российского рубля немного притормозило рост стоимости корзины валют.

Её значение выросло на 0,23% до максимума с начала июля.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:23:

Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0202 BYN до 2,5542 BYN/USD и оказался на максимуме за 63 дня.

Курс евро подскочил на 0,0165 BYN до 3,0200 BYN/EUR до максимума за 12 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0068 BYN до 3,4492 BYN/100 RUB до минимума за 23 дня.

Московская биржа


Стоимость доллара за сутки подскочила на 75 копеек до 74,07 российских рублей, а вчера в 19:15 курс доллара в моменте поднимался до 74,49 RUB/USD — максимума почти за 2 месяца.

Евро сегодня утром торгуется вблизи отметки 87,62 российских рублей. Это на 53 копейки выше, чем было сутки назад.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0202 BYN до 2,5542 BYN/USD и оказался на максимуме за 63 дня.
 
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