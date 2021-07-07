Романчук: Для тех, кто еще не понял. 6 июля 2021 года Лукашенко все назвал своими именами: «Идет война»

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Ярослав Романчук / Еврорадио

анализирует

А. Лукашенко: «Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, - сказал Глава государства. - Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда».

Ни одна немецкая гайка не должна пересечь белорусскую границу. Ни одна немецкая пудра не должна омрачить экономическое поле Беларуси. Чтобы можно было сказать das ist fantastisch, логично очистить все домашние хозяйства, все органы госуправления, все государственные предприятия от всего немецкого.

Вот такие могут быть контуры новой экономической политики белорусской власти. Раз уж враг, но ничего вражеского в Беларуси быть не должно.

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