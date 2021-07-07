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Романчук: Для тех, кто еще не понял. 6 июля 2021 года Лукашенко все назвал своими именами: «Идет война»
Источник материала: UDF
Ярослав Романчук / Еврорадио
Для тех, кто ещё не понял. 6 июля 2021 г. А. Лукашенко всё назвал своими именами: «Идёт война». Беларуси и Европейского Союза. Торговая, экономическая, информационная, финансовая, дипломатическая, миграционная. Пока. A la guerre comme à la guerre. Они не пускают наши товары. Они блокируют наши самолёты. Они не покупают нашу электроэнергию. Они не признают нашу «молодую демократию» или «социально ориентированную диктатуру». Тьфу на них.
А. Лукашенко: «Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, - сказал Глава государства. - Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда».
Немцы kaputt! Германию выбрали не зря. Это ведь нацисты-фашисты напали на нас в 1941-ом году. И вот потомки этих самых врагов белорусского народа, по версии белорусских властей, сегодня напали на Беларусь своими санкциями. Вероломно. После почти пяти лет «Минского диалога». Проекта, который активно спонсировали и поддерживали власти Германии. После активно поддерживаемой немецкой дипломатией белорусского курса на диверсификацию экономики и внешней торговли. После более 20 лет активной работы немецкого образовательного центра в Минске, регулярных ежегодных немецко-белорусских форумов.
Грозить немцам – понятное дело для официальной пропаганды. Ведь если запрещать импорт и транзит товаров из Мальты, Кипра или Словакии – никто не поймёт. А тут – сама Германия наш враг. Ну и что, что у неё ВВП $4,3 триллиона? Что c того, что экспорт превышает $2 триллиона, что Германия – одна из самых высокотехнологичных стран мира?
Воевать, так воевать.
Ни одна немецкая гайка не должна пересечь белорусскую границу. Ни одна немецкая пудра не должна омрачить экономическое поле Беларуси. Чтобы можно было сказать das ist fantastisch, логично очистить все домашние хозяйства, все органы госуправления, все государственные предприятия от всего немецкого.
Итак, начинаем. Все «Мерседесы» - вон из страны. В том числе Майбахи и прочие люксовые модели. Никаким тебе Бэ-эМ-ок! Прочь ненавистная трёхбуквенная машина BMW. Заставить сдать в пункты промышленной разверстки все Volkswagen-ы. Выстравить белорусским дустом химические товары немецкой BASF. Ввести штраф в 100 базовых за нахождение в любом доме, офисе или туалете товаров немецкой Henkel. Изъять все мячи дойче Adidas в пользу белорусской фабрики меховых и кожаных изделий. Покажем Германии Кузькину мать, заклеив их наглый Siemens белорусским «Белмаш».
Вот такие могут быть контуры новой экономической политики белорусской власти. Раз уж враг, но ничего вражеского в Беларуси быть не должно.
Или, может, пора перестать шашкой махать? Может, пора беларусов в Беларуси примирять? Может, пора прекращать страну разрушать?
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Романчук: Для тех, кто еще не понял. 6 июля 2021 года Лукашенко все назвал своими именами: «Идет война»
Может, пора прекращать страну разрушать?
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