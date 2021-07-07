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Усов: Призывать на помощь Путина - это убивать в себе белоруса
Источник материала: UDF
Павел Усов. Фото: Еврорадио
- Я был уверен, что за год внутренних репрессий и государственного разбоя в Беларуси, воздыхания по поводу Путина и России закончились, -
Пока сознание части белорусского общества полностью не освободится от иллюзий по поводу России, страна не будет ни свободной, ни демократичной. Это аксиома. Нет других вариаций и возможностей, в которых восточный сосед имел бы иную роль и значение.
Призывать на помощь Путина - это убивать в себе белоруса. Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики...
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Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики.
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