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Усов: Призывать на помощь Путина - это убивать в себе белоруса

07.07.2021 11:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Усов: Призывать на помощь Путина - это убивать в себе белоруса
Павел Усов. Фото: Еврорадио
Политолог Павел Усов - о белорусских иллюзиях и народных надеждах на поддержку России.

- Я был уверен, что за год внутренних репрессий и государственного разбоя в Беларуси, воздыхания по поводу Путина и России закончились, - пишет Павел Усов. - Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль. Целый год противостояния с режимом впустую.

Пока сознание части белорусского общества полностью не освободится от иллюзий по поводу России, страна не будет ни свободной, ни демократичной. Это аксиома. Нет других вариаций и возможностей, в которых восточный сосед имел бы иную роль и значение.

Призывать на помощь Путина - это убивать в себе белоруса. Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики...
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