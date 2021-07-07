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Павел Усов. Фото: Еврорадио

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: Призывать на помощь Путина - это убивать в себе белоруса Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики.

- Я был уверен, что за год внутренних репрессий и государственного разбоя в Беларуси, воздыхания по поводу Путина и России закончились, -. - Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль. Целый год противостояния с режимом впустую.Пока сознание части белорусского общества полностью не освободится от иллюзий по поводу России, страна не будет ни свободной, ни демократичной. Это аксиома. Нет других вариаций и возможностей, в которых восточный сосед имел бы иную роль и значение.Призывать на помощь Путина - это убивать в себе белоруса. Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики...