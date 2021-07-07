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Умер звезда индийского кино
Источник материала: Навiны
В возрасте 98 лет ушел из жизни один из самых известных индийских киноактеров Дилип Кумар.
За свою творческую карьеру он снялся в шести десятках картин. Награжден высшими гражданскими наградами Индии Падма Бхушан и Падма Вибхушан, высочайшей наградой в области кино — Премией имени Дадасахеба Фальке.
Он стал первым актером, который получил Filmfare Award за лучшую мужскую роль, и наряду с Шахрух Ханом, удерживает рекорд в восемь наград, полученных в данной номинации.
Критики провозгласили его величайшим актером в истории Болливуда.
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В возрасте 98 лет ушел из жизни один из самых известных индийских киноактеров Дилип Кумар.
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