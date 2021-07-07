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Доллар и евро резко растут утром 7 июля

07.07.2021 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшние торги на БВФБ открылись с резкого роста американской и европейской валют.

Доллар и евро резко растут утром 7 июля

Доллар добавляет сразу 0,0206 пункта — 2,5546 белорусского рубля, а евро 0,0165 пункта — 3,02 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль свои позиции сдает на 0,0066 пункта — 3,4494 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, какие курсы в обменниках установили работающие на территории Беларуси банки.

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byупали три.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодняшние торги на БВФБ открылись с резкого роста американской и европейской валют.
 
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