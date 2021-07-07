Доллар и евро резко растут утром 7 июля

Сегодняшние торги на БВФБ открылись с резкого роста американской и европейской валют.





Доллар добавляет сразу 0,0206 пункта — 2,5546 белорусского рубля, а евро 0,0165 пункта — 3,02 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль свои позиции сдает на 0,0066 пункта — 3,4494 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, какие курсы в обменниках установили работающие на территории Беларуси банки.

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , упали три .

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