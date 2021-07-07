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Гродненец тяжело пострадал во время драки возле ночного клуба

07.07.2021 11:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдыхавший в ночном клубе гродненец пострадал во время драки, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Происшествие случилось около увеселительного заведения по улице Ожешко в областном центре. Между 30-летними парнями возник конфликт, среди прочего на фоне взаимоотношений с противоположным полом. Около 2.00 граждане оказались возле входа в клуб, где ссора переросла в драку. В результате подозреваемый ударил кулаком в голову оппонента. Потерпевший при падении на бетон получил переломы костей черепа, лицевого скелета, повреждения головного мозга", - рассказали в ведомстве.

Ранее подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за грабеж и хулиганство. Сейчас в отношении него за причинение тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось около увеселительного заведения по улице Ожешко в областном центре. Между 30-летними парнями возник конфликт, среди прочего на фоне...
 
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