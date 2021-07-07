Двое мужчин утонули под Брестом

Источник материала: БелТА

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин утонули в Бресте и Брестском районе 6 июля, сообщили БЕЛТА в областном совете ОСВОД.

Первый несчастный случай произошел днем в пригородном районе Плоска на искусственном водоеме по ул. Мощенковской. В 14.30 в центр оперативного управления МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине. По словам очевидцев, он некоторое время плыл, а затем пропал с поверхности воды. Тело мужчины спасатели обнаружили на глубине 2,5 м в 30 м от берега. Личность утонувшего установлена - им оказался неработавший житель деревни Дрочево Малоритского района 1989 года рождения.

Очередная трагедия на воде произошла поздно вечером на озере Селяхи Брестского района. Сообщение о ней спасателям поступило в 23.37. По словам звонившего, мужчина нырнул в воду и не всплыл на поверхность. В 0.43 на расстоянии 30 м от берега на глубине 3 м работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего. Им оказался житель областного центра 1971 года рождения.

В областном совете ОСВОД отметили, что оба случая произошли в местах, запрещенных для купания.-0-