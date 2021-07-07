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TUT.ВY лишили льгот ПВТ по просьбе ДФР

07.07.2021 11:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Права на льготы резидента Парка высоких технологий ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» лишили по ходатайству Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля.

Основанием послужило письмо от 17 мая 2021 года за подписью зампреда КГК Игоря Маршалова в адрес директора ПВТ Всеволода Янчевского, пишет tut.вy.

В полуторастраничном документе указывается, что «в ходе изучения финансово-хозяйственной деятельности общества получены доказательства того, что с момента приобретения ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ статуса резидента ПВТ в 2019 году по настоящее время формирование части выручки осуществлялось за счет использования программного обеспечения третьих лиц».

Какие именно «доказательства» были получены, КГК в своем письме не уточнил, но попросил внести представление в Наблюдательный совет и рассмотреть вопрос об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на льготы в 2019, 2020 и 2021 годах.

ПВТ принял решение об утрате льгот путем голосования (за — 8 голосов, 0 — против, 0 — воздержалось).

Напомним, 7 июля в Экономическом суде Минска проходит подготовительное судебное заседание по иску ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» к администрации Парка высоких технологий. Компания просит признать недействительным решения наблюдательного совета ПВТ об утрате права на льготы в 2019-2021 годах. По ходатайству ДФР КГК заседание проходит в закрытом режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Права на льготы резидента Парка высоких технологий ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» лишили по ходатайству Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля.
 
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