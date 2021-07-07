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В России разработают поправки о возможной конфискации криптовалют

07.07.2021 11:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия разрабатывает поправки в законодательство о конфискации цифровых активов, ставших источниками дохода от преступлений. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в среду на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств.

"Серьезным вызовом является криминальное использование криптовалют в нашей стране, - отметил Краснов, которого цитирует ТАСС. - Значимым шагом в преодолении этой проблемы стало принятие в июле 2020 года федерального закона "О цифровых активах".

В настоящее время идет работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство".

По его словам, "это позволит применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов".

При этом генпрокурор отметил, что виртуальные активы стали применяться и в коррупционных целях, в том числе при взяточничестве.

"Латентность данных криминальных деяний в последнее время усугубляется использованием в качестве взяток криптоактивов, совершением криптовалютных обменных операций как способом отмывания похищенных бюджетных средств", - отметил Краснов.

Конференция руководителей прокуратур европейских государств по теме "Роль прокуратуры в защите индивидуальных прав и публичного интереса в свете требований Европейской конвенции по правам человека" проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Ее соорганизаторами выступают Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Россия разрабатывает поправки в законодательство о конфискации цифровых активов, ставших источниками дохода от преступлений. Об этом сообщил генеральный...
 
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