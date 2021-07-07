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Страны Люблинского треугольника подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС

07.07.2021 11:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши - подписали три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Литвы.

"Первый документ - это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. В нем мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - сказал Кулеба, которого цитирует "Европейская правда".

Второй документ - это дорожная карта развития Люблинского треугольника, которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам.

И третий утвержденный министрами документ - это план мер по противодействию дезинформации.

"Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только, чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом", - сказал министр.

В Литве 7-8 июля состоится Международная конференция по вопросам реформ в Украине.

 
 
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Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши - подписали три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в...
 
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