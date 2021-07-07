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Невероятно! Пьяный подросток на угнанном авто перевернулся с пассажирами на скорости 170 км/ч - никто не пострадал

07.07.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автомобиль всмятку, водитель и пассажиры не пострадали - так закончилась поездка пьяного подростка на скорости 170 км/ч на угнанном авто.

На 26-м километре дороги «Витебск-Сенно-Толочин» перевернулся автомобиль, в котором, кроме водителя, было несколько пассажиров. Это произошло утром 6 июля. Машина ехала на скорости 170 км/ч, когда ее занесло и она перевернулась. Удивительно, что ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Когда сотрудники милиции стали разбираться в обстоятельствах ДТП, оказалось, что за рулем автомобиля МАЗДА 626 был 17-летний подросток. Парень был нетрезв, а машину он угнал у своего знакомого из Витебска.

-Молодой человек попросил у знакомого ключи от автомобиля, чтобы переночевать в нем. Но вместо этого решил покатать своих друзей, - рассказали в Следственном комитете.

Молодой человек задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по факту угона.
 
Теги: Витебск
 
 
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Автомобиль всмятку, водитель и пассажиры не пострадали - так закончилась поездка пьяного подростка на скорости 170 км/ч на угнанном авто.
 
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