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Епископ Кособуцкий: В Кафедральный собор приходила милиция

07.07.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Епископ Юрий Кособуцкий рассказал, что в храм пришли силовики с претензией, что исполнением молитвы "Магутны Божа" якобы была нарушена какая-то норма законодательства. Какая именно они объяснить не смогли.

Епископ Кособуцкий: В Кафедральный собор приходила милиция
Епископ Юрий Кособуцкий
"В минувшее воскресенье, 4 июля, в нашу минскую архикафедру ( Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии на лощади Свободы, 9 - прим. БП) пришли сотрудники милиции с претензией, что нарушена какая-то там норма законодательства о молитве "Магутны Божа", — написал в Facebook епископ Юрий Кособуцкий. — Что конкретно, они не понимали сами".

"Почему мы не можем петь "Магутны Божа"? Вопрос риторический...", — пишет Кособуцкий. 

"Гимн "Магутны Божа" — это прежде всего молитва за наше Отечество и за наш народ. Каждая молитва несет в себе невероятную силу и способна сделать даже великие чудеса. Если же определённая молитва имеет большую силу, то и дьявол будет бороться с ней с наибольшей силой и делать многочисленные препятствия, чтобы люди эту молитву не применяли...", - отмечает католический иерарх.

Он напомнил, что в 1993-м "Магутны Божа" предлагали сделать государственным гимном Беларуси. Его поют не только католики, но и представители других христианских конфессий. Текст гимна был написан поэтессой Натальей Арсеньевой во время войны, а музыка уже в послевоенное время. 


Ранее Лукашенко предупредил католиков об исполнении этого религиозного гимна: "Смотрите, нарвётесь".
 
 
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Епископ Юрий Кособуцкий рассказал, что в храм пришли силовики с претензией, что исполнением молитвы "Магутны Божа" якобы была нарушена какая-то норма...
 
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