Епископ Кособуцкий: В Кафедральный собор приходила милиция

написал в Facebook епископ Юрий Кособуцкий. — Что конкретно, они не понимали сами". "В минувшее воскресенье, 4 июля, в нашу минскую архикафедру ( Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии на лощади Свободы, 9 - прим. БП) пришли сотрудники милиции с претензией, что нарушена какая-то там норма законодательства о молитве "Магутны Божа", —в Facebook епископ. — Что конкретно, они не понимали сами".





"Почему мы не можем петь "Магутны Божа"? Вопрос риторический...", — пишет Кособуцкий.





"Гимн "Магутны Божа" — это прежде всего молитва за наше Отечество и за наш народ. Каждая молитва несет в себе невероятную силу и способна сделать даже великие чудеса. Если же определённая молитва имеет большую силу, то и дьявол будет бороться с ней с наибольшей силой и делать многочисленные препятствия, чтобы люди эту молитву не применяли...", - отмечает католический иерарх.





Он напомнил, что в 1993-м "Магутны Божа" предлагали сделать государственным гимном Беларуси. Его поют не только католики, но и представители других христианских конфессий. Текст гимна был написан поэтессой Натальей Арсеньевой во время войны, а музыка уже в послевоенное время.









Ранее Лукашенко предупредил католиков об исполнении этого религиозного гимна: "Смотрите, нарвётесь".