ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: цифровые технологии уже стали базисом стоматологии

07.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Цифровые технологии уже стали базисом стоматологии, сообщил директор стоматологического центра "Камелия" Виталий Малец в Смартэфире в среду.

"Цифровые технологии, компьютерные программы моделирования уже стали базисом стоматологии", - сказал Малец. 

Как пример - 3D-печать зубов. "Надо, чтобы было быстро, удобно и качественно. Это сначала отметили стоматологи, а потом уже и пациенты", - заметил он. Так, при 3D-печати зуба пациенты иногда сами участвуют в его моделировании. 

Малец также заметил, что многие белорусские клиники по уровню оснащения и знаниям сотрудников не уступают западным. "Мне делаем 100% то же, что делают клиники в любой стране. Более того, даже клиники среднего уровня конкурируют с некоторыми базовыми клиниками  той же Германии", - подчеркнул он.

Затрагивая тему стоимости стоматологических услуг, Малец отметил, что сегодня это не может быть дешевым.  "Настолько стоматология выросла в плане технологическом, что сделать ее дешево просто нереально. Нам требуется столько оборудования, материалов, что порой я забываю их название", - сказал он. "Десять-пятнадцать лет назад для того, чтобы помочь человеку, достаточно просто установки и каких-то минимальных пломбировочных материалов. С этого стартовал стоматологический бизнес.  Сейчас с каждым годом масштабы и стоимость клиник увеличиваются в разы (…) Модернизация, обновление и смена оборудования – это постоянный процесс, а оно космически дорогое", - констатировал эксперт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цифровые технологии уже стали базисом стоматологии, сообщил директор стоматологического центра "Камелия" Виталий Малец в Смартэфире в среду. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Исландии эксперимент с 4-дневной рабочей неделей показал положительные результаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by