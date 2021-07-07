Эксперт: цифровые технологии уже стали базисом стоматологии

Источник материала: Смартпресс

Цифровые технологии уже стали базисом стоматологии, сообщил директор стоматологического центра "Камелия" Виталий Малец в Смартэфире в среду.

"Цифровые технологии, компьютерные программы моделирования уже стали базисом стоматологии", - сказал Малец.

Как пример - 3D-печать зубов. "Надо, чтобы было быстро, удобно и качественно. Это сначала отметили стоматологи, а потом уже и пациенты", - заметил он. Так, при 3D-печати зуба пациенты иногда сами участвуют в его моделировании.

Малец также заметил, что многие белорусские клиники по уровню оснащения и знаниям сотрудников не уступают западным. "Мне делаем 100% то же, что делают клиники в любой стране. Более того, даже клиники среднего уровня конкурируют с некоторыми базовыми клиниками той же Германии", - подчеркнул он.

Затрагивая тему стоимости стоматологических услуг, Малец отметил, что сегодня это не может быть дешевым. "Настолько стоматология выросла в плане технологическом, что сделать ее дешево просто нереально. Нам требуется столько оборудования, материалов, что порой я забываю их название", - сказал он. "Десять-пятнадцать лет назад для того, чтобы помочь человеку, достаточно просто установки и каких-то минимальных пломбировочных материалов. С этого стартовал стоматологический бизнес. Сейчас с каждым годом масштабы и стоимость клиник увеличиваются в разы (…) Модернизация, обновление и смена оборудования – это постоянный процесс, а оно космически дорогое", - констатировал эксперт.