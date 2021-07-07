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Китайцы займутся строительством госпиталя в Борисове и корпуса Минской областной больницы
07.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и вице-президент Китайской корпорации инжиниринга САМСЕ Ли Хайсинь подписали сегодня в Минске меморандум, согласно которому в столичном регионе построят крупные объекты здравоохранения,
В документе прописаны возведение инфекционного госпиталя в Борисове и хирургического корпуса в областной больнице, экспортно-импортная торговля сельскохозяйственной продукцией, создание завода по производству детского питания и решение проблем с мусоропереработкой.
В Беларуси САМСЕ владеет акциями СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", фирма выступала генподрядчиком по проекту строительства завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК и генподрядчиком на объектах индустриального парка: занималась инженерно-транспортной инфраструктурой, административным зданием управления парка, заводом резидента ООО "Зумлион Бел-Рус" и заводом ООО "МАЗ-Вейчай".
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Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и вице-президент Китайской корпорации инжиниринга САМСЕ Ли Хайсинь подписали сегодня в Минске меморандум,...
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