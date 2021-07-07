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Владимир Гончарик

Лукашенко прошел путь от условно «демократического» популизма до установления личностной диктатуры, когда действует не диктатура закона, а диктатура одной личности.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гончарик: Союзники, которые еще остались у Лукашенко, должны серьезно задуматься: во что превращается белорусское государство? Все, что сейчас делает белорусская власть, - это угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь.

Об этомпоговорил с кандидатом в президенты 2001 года- Человек получает ни за что такой срок. Единственное прегрешение состоит в том. Что он посмел выдвинуться кандидатом в президенты, не более того. Изначально его обвиняли и в попытке захвата государственной власти, а в конце концов инкриминировали в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Печально все.- Думаю, да. Человек награждался, был на хорошем счету – и вдруг сделал «опрометчивый шаг», за что и поплатился. С другой стороны, приговор – реальная оценка его силы, власти объективно оценили опасность, исходящую от Бабарико: за него проголосовали.- История знает примеры: Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович, а более близкая история – Нельсон Мандела. История иногда совершает подобные кульбиты. Не исключено, что мы еще услышим фамилию Бабарико в новом качестве.- Простите, это даже не буду комментировать.- Такие действия невозможно назвать политикой. Искусство политики в другом – искать друзей, а не врагов.Печально, что все действия белорусской власти ведут к изоляции Беларуси от Запада. Ближайший союзник – Россия тоже увлекается поиском врагов, но там все же более трезво оценивают ситуацию. Держать общество в напряженном состоянии, нагнетая страх, выискивая вокруг врагов – ни экономически, ни политически не выгодно, ведет к изоляции. Государство в полной изоляции – где же здесь место суверенитету и независимости?В 1994 году Лукашенко выступал за свободу мысли и высказываний, за экономические преобразования. Это был этап здорового популизма, когда налево и направо раздавались обещания.Уже в 2006 году в предвыборной программе Лукашенко уже ни слова не сказано о свободе слова. А в 2020 году уже произнесена историческая фраза: иногда не до законов.Но союзники, которые еще остались у Лукашенко, должны серьезно задуматься: во что превращается белорусское государство? Не говоря уже про состояние общества. Ведь силовое принуждение к единству народа, а точнее – к единомыслию, это утопия. Действительно, массовые протесты пока затихли, говорят: «навели порядок». Не порядок это, это только внешняя видимость, большинство людей думает иначе.- Я не могу согласиться с вашим вступлением. Не думаю, что так было. Думаю, определенные надежды на него возлагались. И кстати, Лукашенко упустил свой шанс войти в историю достойным президентом, несмотря на то, что его приход к власти был неподготовленным и случайным.Согласен, что все, что сейчас делается, - это угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь. А как иначе? Стремительно растет зависимость страны от России, а развиваться без внешних заимствований будет ох как тяжело. Помните, как в детстве ребенку указывали, что надо попросить прощения, признай, что ошибся? Ошибся – признай и попроси прощения, а не угрожай всему миру: будет плохо. Плохо будет нам: будут сокращаться рабочие места, поступления в бюджет и так далее. Нужно наводить мосты, а не разводить их.А на добрый толк надо бы ускорить проведение референдума по Конституции, подготовить проведение выборов без участия нынешнего главы государства, потому что выборы с его участием приведут к аналогичному результату, как в августе 2020 года. Наши союзники, если они желают добра не государству, а народу Беларуси, должны занять именно такую позицию.- Похоже. Но ведь реалии таковы – напрашивается именно такое решение проблемы.- Что ж мы будем за него гадать (смеется). Надо б остановиться, задуматься и попробовать все-таки провести референдум и новые выборы. И подготовить, так сказать, почетный уход с должности президента.Это самое человеческое решение. Будет ли оно? Сомневаюсь.