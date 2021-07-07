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ЗВР Беларуси обвалились более чем на треть миллиарда долларов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По данным регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 240 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте.
На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли 7.468,5 млн долларов.
За 2020 год золотовалютные резервы Беларуси значительно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го составляли 9,4 млрд долларов).
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