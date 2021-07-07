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TUT.BY лишили льгот резидента ПВТ после письма из ДФР

07.07.2021 12:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

TUT.BY лишили льгот резидента ПВТ после письма из ДФР
C флагштока возле бизнес-центра, где находился офис портала, сняли флаг TUT.ВY / @tutby_official
TUT.BY лишили прав на льготы резидента Парка высоких технологий после письма из Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля, сообщает телеграм-канал "TUT.BY новости".

Письмо было датировано 17 мая 2021 года и подписано зампредом КГК Игорем Маршаловым.

В письме на имя директора ПВТ Всеволода Янчевского говорилось, что "в ходе изучения финансово-хозяйственной деятельности общества получены доказательства того, что с момента приобретения ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" статуса резидента ПВТ в 2019 году по настоящее время формирование части выручки осуществлялось за счет использования программного обеспечения третьих лиц".

При этом о каких доказательствах идет речь, в письме не было ни слова. Несмотря на это, КГК попросил рассмотреть вопрос об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на льготы в 2019, 2020 и 2021 годах.

В ПВТ единогласно поддержали просьбу Комитета госконтроля.


Сегодня в Экономическом суде Минска проходит подготовительное судебное заседание по иску "ТУТ БАЙ МЕДИА" к администрации Парка высоких технологий. Компания оспаривает решение наблюдательного совета ПВТ об утрате права на льготы. По ходатайству ДФР КГК заседание проходит в закрытом режиме.

Одновременно из-за того, что счета компании оказались заблокированы, TUT.BY пришлось отказаться от минского офиса.

"Утром 7 июля сотрудники бизнес-центра Omega Tower сняли с флагштока флаг TUT.ВY", — рассказали в компании.
 
Теги: Минск
 
 
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Письмо было датировано 17 мая 2021 года и подписано зампредом КГК Игорем Маршаловым.
 
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