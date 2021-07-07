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Валерий Карбалевич. Фото: DW

Логика бизнесмена имела как свои преимущества, так и пороки. Минус был в том, что политические процессы развиваются по другим правилам, чем бизнес-процессы.

Расчет Бабарико в некотором смысле сбылся, однако с значительной корректировкой. Его "закрыли", не допустили к выборам, но такой степени брутальности мало кто ожидал.

Суд состоялся, и, пока Лукашенко находится у власти, Бабарико будет за решеткой. Стоит ли в таком случае сейчас рассуждать о политических перспективах самого главного политзаключенного страны?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: Суд состоялся, и, пока Лукашенко находится у власти, Бабарико будет за решеткой Если бы в первые 10 дней после выборов удалось бы освободить Бабарико, то история пошла бы в другом направлении.

Однако сколько реально будет сидеть, зависит от развития политической ситуации в стране. Виктор Бабарико вступил в политическую борьбу с логикой бизнесмена. Он действовал по хорошо разработанному бизнес-плану. Сначала, задолго до президентских выборов, проводилась финансовая поддержка белорусской культуры. Потом серия интервью независимым ресурсам, которые с каждым разом становились смелее. И, наконец, объявление вступления в избирательную кампанию.Образ эффективного менеджера пришелся по душе белорусам, и его популярность очень быстро выросла.Нельзя обвинять Бабарику, что он неточно просчитал. Все просчитать невозможно, как в бизнесе, так и в политике. На что он рассчитывал, если всем известно, что выборов в Беларуси нет? Частично на этот вопрос ответил сам Виктор Бабарико, констатировав "ограниченность любой неэффективной системы" и "возможности, которые дают новые инструменты на базе современных технологий". Он говорил, что если какой-то альтернативный Лукашенко кандидат получит подавляющее большинство голосов избирателей, то вся избирательная машина сломается, так как фальсификацию таких масштабов сделать невозможно.Избирательная машина не развалилась, так как она является частью государственного аппарата. Неожиданно, на что мало кто рассчитывал, возникло общество, которое не поверило в 80% в пользу Лукашенко. И если бы в первые 10 дней после выборов (тогда в стране все шаталось) удалось бы освободить Бабарику, то белорусская история пошла бы в другом направлении.Прошлый политический опыт Беларуси свидетельствует, что тюрьма не добавляет популярности оппонентам Лукашенко.Сколько отсидели за решеткой(и продолжают сидеть), однако их рейтинг от этого не повышается. Тольково время голодовки за решеткой в 2006 году смог на определенное время оказаться в центре политического процесса, привлечь к себе внимание и повысить популярность. Но, как известно, исключение из правила только подтверждает правило.Однако есть большое различие сегодняшней ситуации от того, что было раньше. И оно заключается в том, что страна пережила прошлым годом революционный взрыв, гражданскую социализацию, и политизация общества сохраняется на довольно высоком уровне, чего не было раньше. И Виктор Бабарико является самым популярным политиком Беларуси.Суд над Бабарико тянулся почти полгода, его имя было постоянно отображено на информационном экране. Поэтому сейчас он и сохраняет популярность, и привлекает к себе внимание. Сочувствие к жертве режима на какое-то время поднимет его рейтинг.Но что дальше? Если нынешняя политическая реакция затянется, то неизбежно произойдет деполитизация общества. Этот тренд уже сейчас заметен. Так, упало количество пользователей независимых медиа по сравнению с прошлым годом.Если такая ситуация сохранится, то через некоторое время фамилия Бабарико будет все меньше мелькать на информационном экране. В нынешних белорусских условиях трудно реализовать такой пиар-проект, чтобы человек, сидящий за решеткой, мог определять политическую повестку дня и быть в центре внимания даже только политизированной публики. Как в свое время сделал Козулин. Власти легко могут осуществить информационную блокаду.В таких условиях рейтинг политика будет постепенно падать. Такова закономерность процессов общественного сознания. Появятся новые фигуры, которые будут постоянно присутствовать в медиа (например,). Или, как вероятный вариант, сильное падение доверия ко всем политикам. Так всегда бывает, когда нет результата, истории успеха. Независимо от того, виноваты ли в этом сами политики.