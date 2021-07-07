Лукашенко пригрозил немцам остановить импорт и транзит. Экономисты объясняют, реально ли это

Источник материала: UDF



Иллюстрационное фото. КПП «Брузги», 20 декабря 2020 года. Фото: Белсат

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий, – передает БелТА слова Александра Лукашенко. – Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок – ни шагу, второе: через Беларусь – тоже ни шагу. Так же нужно сделать и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пусть едут и поставляют туда».

Иосуб: «Удар по своей экономике получат более ощутимый, чем смогут ощутить немецкие компании»

«Если говорить о том, что Беларусь там покупает, то это преимущественно не какие-то мази или туалетную воду, от которых можно легко отказаться, – говорит Иосуб. – Вот данные за 2019 год: импорт из Германии в Беларусь превысил $ 1,7 млрд, причем большая часть была инвестиционным импортом. Более 50 % – это транспортные средства, машины, оборудование и инструменты. И еще более 25 % – это продукция химической промышленности».

Львовский: «Даже такие заявления сами по себе имеют негативный эффект»

«Но даже простые заявления о том, что мы можем ограничить транзит, уже негативно влияют на этот бизнес, – оберегает Львовский. – А надо понимать, что в частном бизнесе никто не хочет срывать сделки, поэтому даже без запрета на транзит многие европейские и китайские партнеры уже сейчас начнут рассматривать перенаправление своих грузовых потоков в обход Беларуси».

«У многих стран есть вещи, которые они не заработали, а которые достались им за просто так, но являются важными частями их валового внутреннего продукта, – добавляет Львовский. – Если в России это нефть, то в Беларуси – географическое расположение, которое способствует заработкам на транзите. Несколько лет назад были оценки, что транзит отвечает приблизительно за 6 % белорусского ВВП».

Романчук: «Сжечь свой дом, чтобы дым испортил настроение соседу»

«Это уже не экономика, это не какая-то предсказуемая модель, – комментирует Романчук высказывания Лукашенко. – Это эмоции, это борьба, это ментальная и психологическая война. В таком состоянии человек может сжечь свой дом в надежде, что дым испортит настроение соседу».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пригрозил немцам остановить импорт и транзит. Экономисты объясняют, реально ли это Ущерб от таких контрсанкций для экономики будет соизмерим с тем, которые нанесут ей европейские санкции.

По словам Лукашенко, нужно «принять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь, и перед тем, как браться за экономическое оружие, думали». «Белсат» спросил экономистов, сработает ли это. В том, кому от этого будет хуже, опрошенные экономисты не сомневаются.Старший аналитик «Альпари Евразия»считает, что именно немцам «досталось» в продолжение претензий, которые Лукашенко озвучил четыре дня назад: тогда из-за «контртеррористической операции» якобы обнаружили связь «террористов» с Германией. Предъявить претензии Лукашенко обещал лично канцлеру Ангеле Меркель.В речи Лукашенко Иосуб отмечает «две разные истории»: импорт немецких товаров в Беларусь и транзит через Беларусь на восток. Экономист говорит, ему интересно было бы посмотреть на реакцию России и Китая на высказывание о том, кто «пусть немцы поставляют через Финляндию или Украину».По мнению Иосуба, очевидно одно: покупали то оборудование, без которого могут останавливаться целые производства, и раз это покупали в Германии, то это оборудование, которое не имеет более дешевых альтернатив от России или Китая. Поэтому отказ от такого импорта – «очередной выстрел себе в ногу», а для немецких компаний Беларусь – вряд ли объемный или «премиальный» рынок.Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROCвспоминает, что о таком «выстреле себе в ногу», как прекращении транзита, Лукашенко заявляет не первый раз, об этом некоторое время рассуждали и экономисты. С вопросом о том, насколько это реальная угроза, он советует обращаться к гадалкам.Ущерб от таких контрсанкций для белорусской экономики будет соизмерим с тем, которые нанесут ей европейские санкции. Беларусь же «можно объехать и сверху, и снизу» – расходы на плановый объезд не будут сопоставимыми с теми, которые могут случиться от внезапного перекрытия транзита и задержек поставок. И если Китай не волнуют права человека, то на стабильную работу экспортной системы «им не наплевать» – для них Лукашенко становится человеком, который дестабилизирует их каналы экспорта.Львовский не сомневается, что в Германии, как и в любой стране, будут и средние, и крупные бизнесмены, не заинтересованные в санкциях и спорах с Беларусью, «но это только одно из соображений». Если большая часть немцев сочтет поведение белорусских властей неприемлемым, руководство Германии будет подчиняться избирателям, даже несмотря на голоса бизнесменов.Руководитель Центра Мизесапредлагает переводить российский мем «бомбить Воронеж» на белорусские реалии: такими контрсанкциями будут «бомбить Бобруйск».Но почему именно немцы? Романчук отвечает: «Если воевать, то воевать с лидерами. Какой смысл наезжать на Мальту или на Кипр?». Германия – одна из основных стран Евросоюза, поэтому так можно показать, что «мы сильны».На это ложится и сюжет Второй мировой войны. Кроме того, до 2020 года Германия была основным инициатором и стейкхолдером «Минского диалога», пять лет с Беларусью активно работали немецкие политики и фонды – раньше «казалось, что есть больше, чем просто дипломатические и информационные связи», сейчас обидно.Беларусь и страны Запада еще не дошли до того, чтобы «зачехлить оружие», считает он. Но Германия имеет валовой внутренний продукт в несколько триллионов долларов, а доля белорусского рынка в европейской экономике незначительна. Даже если бы немецкие заводы были набиты белорусской техникой и программным оборудованием, говорит Романчук, немцам было бы неприятно, но они пережили бы такие контрсанкции. А запрет импорта и транзита – «с тем же успехом можно было бы запретить белорусские инвестиции в другие страны».