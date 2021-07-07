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Лукашенко пригрозил немцам остановить импорт и транзит. Экономисты объясняют, реально ли это
Источник материала: UDF
Иллюстрационное фото. КПП «Брузги», 20 декабря 2020 года. Фото: Белсат
«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий, – передает БелТА слова Александра Лукашенко. – Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок – ни шагу, второе: через Беларусь – тоже ни шагу. Так же нужно сделать и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пусть едут и поставляют туда».
По словам Лукашенко, нужно «принять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь, и перед тем, как браться за экономическое оружие, думали». «Белсат» спросил экономистов, сработает ли это. В том, кому от этого будет хуже, опрошенные экономисты не сомневаются.
Иосуб: «Удар по своей экономике получат более ощутимый, чем смогут ощутить немецкие компании»
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, что именно немцам «досталось» в продолжение претензий, которые Лукашенко озвучил четыре дня назад: тогда из-за «контртеррористической операции» якобы обнаружили связь «террористов» с Германией. Предъявить претензии Лукашенко обещал лично канцлеру Ангеле Меркель.
В речи Лукашенко Иосуб отмечает «две разные истории»: импорт немецких товаров в Беларусь и транзит через Беларусь на восток. Экономист говорит, ему интересно было бы посмотреть на реакцию России и Китая на высказывание о том, кто «пусть немцы поставляют через Финляндию или Украину».
«Если говорить о том, что Беларусь там покупает, то это преимущественно не какие-то мази или туалетную воду, от которых можно легко отказаться, – говорит Иосуб. – Вот данные за 2019 год: импорт из Германии в Беларусь превысил $ 1,7 млрд, причем большая часть была инвестиционным импортом. Более 50 % – это транспортные средства, машины, оборудование и инструменты. И еще более 25 % – это продукция химической промышленности».
По мнению Иосуба, очевидно одно: покупали то оборудование, без которого могут останавливаться целые производства, и раз это покупали в Германии, то это оборудование, которое не имеет более дешевых альтернатив от России или Китая. Поэтому отказ от такого импорта – «очередной выстрел себе в ногу», а для немецких компаний Беларусь – вряд ли объемный или «премиальный» рынок.
Львовский: «Даже такие заявления сами по себе имеют негативный эффект»
Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский вспоминает, что о таком «выстреле себе в ногу», как прекращении транзита, Лукашенко заявляет не первый раз, об этом некоторое время рассуждали и экономисты. С вопросом о том, насколько это реальная угроза, он советует обращаться к гадалкам.
«Но даже простые заявления о том, что мы можем ограничить транзит, уже негативно влияют на этот бизнес, – оберегает Львовский. – А надо понимать, что в частном бизнесе никто не хочет срывать сделки, поэтому даже без запрета на транзит многие европейские и китайские партнеры уже сейчас начнут рассматривать перенаправление своих грузовых потоков в обход Беларуси».
Ущерб от таких контрсанкций для белорусской экономики будет соизмерим с тем, которые нанесут ей европейские санкции. Беларусь же «можно объехать и сверху, и снизу» – расходы на плановый объезд не будут сопоставимыми с теми, которые могут случиться от внезапного перекрытия транзита и задержек поставок. И если Китай не волнуют права человека, то на стабильную работу экспортной системы «им не наплевать» – для них Лукашенко становится человеком, который дестабилизирует их каналы экспорта.
«У многих стран есть вещи, которые они не заработали, а которые достались им за просто так, но являются важными частями их валового внутреннего продукта, – добавляет Львовский. – Если в России это нефть, то в Беларуси – географическое расположение, которое способствует заработкам на транзите. Несколько лет назад были оценки, что транзит отвечает приблизительно за 6 % белорусского ВВП».
Львовский не сомневается, что в Германии, как и в любой стране, будут и средние, и крупные бизнесмены, не заинтересованные в санкциях и спорах с Беларусью, «но это только одно из соображений». Если большая часть немцев сочтет поведение белорусских властей неприемлемым, руководство Германии будет подчиняться избирателям, даже несмотря на голоса бизнесменов.
Романчук: «Сжечь свой дом, чтобы дым испортил настроение соседу»
Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук предлагает переводить российский мем «бомбить Воронеж» на белорусские реалии: такими контрсанкциями будут «бомбить Бобруйск».
Но почему именно немцы? Романчук отвечает: «Если воевать, то воевать с лидерами. Какой смысл наезжать на Мальту или на Кипр?». Германия – одна из основных стран Евросоюза, поэтому так можно показать, что «мы сильны».
На это ложится и сюжет Второй мировой войны. Кроме того, до 2020 года Германия была основным инициатором и стейкхолдером «Минского диалога», пять лет с Беларусью активно работали немецкие политики и фонды – раньше «казалось, что есть больше, чем просто дипломатические и информационные связи», сейчас обидно.
«Это уже не экономика, это не какая-то предсказуемая модель, – комментирует Романчук высказывания Лукашенко. – Это эмоции, это борьба, это ментальная и психологическая война. В таком состоянии человек может сжечь свой дом в надежде, что дым испортит настроение соседу».
Беларусь и страны Запада еще не дошли до того, чтобы «зачехлить оружие», считает он. Но Германия имеет валовой внутренний продукт в несколько триллионов долларов, а доля белорусского рынка в европейской экономике незначительна. Даже если бы немецкие заводы были набиты белорусской техникой и программным оборудованием, говорит Романчук, немцам было бы неприятно, но они пережили бы такие контрсанкции. А запрет импорта и транзита – «с тем же успехом можно было бы запретить белорусские инвестиции в другие страны».
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Ущерб от таких контрсанкций для экономики будет соизмерим с тем, которые нанесут ей европейские санкции.
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