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Авиакатастрофа на Камчатке: спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения Ан-26
Источник материала: Навiны
На Камчатке продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения пассажирского Ан-26, который выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана.
По данным регионального МЧС, на борту разбившегося 6 июля самолета находись 28 человек. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.
На месте авиакатастрофы работает авиация Тихоокеанского флота.
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На Камчатке продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения пассажирского Ан-26, который выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана.
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