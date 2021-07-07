Авиакатастрофа на Камчатке: спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения Ан-26

На Камчатке продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения пассажирского Ан-26, который выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана.



Фото МЧС

По данным регионального МЧС, на борту разбившегося 6 июля самолета находись 28 человек. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

На месте авиакатастрофы работает авиация Тихоокеанского флота.