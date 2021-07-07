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Двое минчан вывели из строя 15 камер наружного наблюдения - возбуждено уголовное дело

07.07.2021 12:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые вывели из строя 15 камер наружного наблюдения. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Причастных к хулиганской выходке минчан 24 и 42 лет задержали сотрудники столичной милиции. Мужчины познакомились в деструктивном Telegram-чате и планировали ломать видеокамеры. В начале июня горожане встретились во Фрунзенском районе. Для конспирации пришли ночью к одному из жилых домов, надев перед этим темную одежду, перчатки, защитные маски и капюшоны. Убедившись в отсутствии очевидцев, сорвали 15 видеокамер, размещенных у дверей подъездов, и выбросили их в урны", - говорится в сообщении.

Свои действия задержанные объяснили желанием противодействовать правоохранительным органам, так как с помощью камер видеонаблюдения сотрудники устанавливают личности людей, в том числе нарушителей порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Старший фигурант занимается ремонтными работами, у него на иждивении трое детей.

"Уважаемые граждане, у сотрудников правоохранительных органов достаточно методов и средств, позволяющих оперативно идентифицировать нарушителей, несмотря на их меры конспирации, в том числе в сети Интернет. Чтобы избежать ответственности, соблюдайте законодательство и не нарушайте общественный порядок", - добавили в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Свои действия задержанные объяснили желанием противодействовать правоохранительным органам, так как с помощью камер видеонаблюдения сотрудники устанавливают...
 
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