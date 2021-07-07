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Житель Россонского района погиб при попытке перепрыгнуть купальский костер

07.07.2021 12:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Россонского района погиб при попытке перепрыгнуть костер в ночь на Ивана Купалу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

Около 23.00 6 июля 28-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии отдыхающих решил сделать сальто через костер. Во время прыжка он руками оперся на кострище, не удержался и упал на голову. Спасти мужчину не удалось. От полученных телесных повреждений, в том числе переломов, он скончался в учреждении здравоохранения.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Россонский РОСК проводит проверку.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил сделать сальто через костер. Во время прыжка он руками оперся на кострище, не удержался и упал на голову....
 
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