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Житель Зельвы обвиняется в совершении серии поджогов

07.07.2021 12:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зельвенским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о поджогах автомобилей и дома в Зельве, сообщили БЕЛТА в СК.

"По данным следствия, 11 апреля текущего года поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Зельве. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра было установлено, что сгоревший Volkswagen имеет признаки поджога", - рассказали в ведомстве.

Через несколько дней в правоохранительные органы обратился 47-летний местный житель и сообщил, что это он поджег автомобиль 11 апреля, так как хотел навредить потерпевшему. "Обвиняемый на допросе рассказал следователю, что с владельцем автомобиля у него был конфликт и таким образом он решил отомстить. Ночью, придя на стоянку, где стоял автомобиль, облил его бензином и поджег, после чего скрылся с места совершения преступления", - добавили в СК.

Мужчина в содеянном раскаялся, а также рассказал, что в 2011 году он поджег автомобиль своему знакомому, чтобы последний не мог выезжать за границу. На этом подозреваемый не прекратил свою преступную деятельность, в 2016 году он поджег дом матери начальника, потому что был недоволен поведением руководителя.

"Во время расследования уголовного дела установлен общий ущерб, причиненный потерпевшим преступными действиями местного жителя - он составил около Br50 тыс. Следователем допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели, экспертами УГКСЭ по Гродненской области проведен ряд экспертных исследований, заключения которых подтверждают причастность мужчины к совершению преступлений. С участием обвиняемого проведены проверки показаний на месте, в ходе которых мужчина рассказал и наглядно показал, каким образом совершал поджоги в 2011, 2016 и 2021 годах", - отметили в ведомстве.

В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что он на момент совершения преступлений был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия жителя Зельвы квалифицированы по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.218 (покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере), ч.1 ст.14 и ч.3 ст.218 (покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что он на момент совершения преступлений был способен...
 
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