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В Исландии эксперимент с 4-дневной рабочей неделей показал положительные результаты

07.07.2021 12:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Исландии провели успешные эксперименты с четырехдневной рабочей неделей с участием 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на отчет Ассоциации за стойкость и демократию Исландии (Alda) и британского центра Autonomy.

В отчете опубликованы результаты двух масштабных испытаний программы, которые проводились с 2015 по 2019 год с 4-дневной рабочей неделей без сокращения заработной платы.

В исследовании приняли участие 2 500 работников преимущественно государственного сектора, что составляет примерно 1% населения Исландии трудоспособного возраста.

Работники, принимавшие участие в испытаниях, работали 35-36 часов в неделю.

Как заявили в Alda, «благосостояние работников резко увеличилось по целому ряду показателей: от ощущения стресса и выгорания до баланса здоровья и работы и жизни». В то же время, производительность и предоставление услуг оставались неизменными или улучшались на большинстве рабочих мест во время эксперимента.

В отчете исследования описывается как «план» будущих экспериментов в других странах, а также отмечается, что 86% трудоспособного населения Исландии теперь или работает меньше часов, или «получает право сократить свое рабочее время».

 
 
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В Исландии провели успешные эксперименты с четырехдневной рабочей неделей с участием 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на отчет Ассоциации за...
 
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