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Фестиваль The Vёska перенесли во второй раз, теперь на 2022 год

07.07.2021 12:33 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Проведение музыкального фестиваля The Vёska перенесено на 2022 год.

"В связи с постановлением Мингорисполкома №1069 об использовании только посадочных мест на массовых мероприятиях, фестиваль The Vёska переносится на 25.06.22! Все билеты, купленные ранее, остаются действительными", - сообщили организаторы.

Фестиваль The Vёska перенесли во второй раз, теперь на 2022 год

Они утверждают, что 25 июня 2022 года в деревне Озерцо соберутся "самые яркие артисты различных музыкальных направлений" и будут "киловатты мощного звука, впечатляющие визуальное шоу, а также множество сюрпризов от организаторов фестиваля".

The Vёska переносится уже во второй раз - сначала фестиваль был запланирован на 29 августа 2020 года, после его перенесли на июль 2021. Кроме того, изменились артисты, которые должны были выступать - сперва в списках была Земфира, Nizkiz, Molchat Doma, ŠUMA, после заявлялось, что должны выступить Моргенштерн, Зомб, Dabro, Slava Marlow.

Ранее после переноса концерта организаторы разрешили дополнительно привести одного человека по одному билету. Люди в соцсетях уже шутят, что в этот раз схема будет 1+2. 

 
 
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Проведение музыкального фестиваля The Vёska перенесено на 2022 год. "В связи с постановлением Мингорисполкома №1069 об использовании только посадочных...
 
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