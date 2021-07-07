МТС предлагает подключить безлимитный мобильный интернет за Br6,9 в месяц

Источник материала: Смартпресс

МТС предлагает подключить услугу “Безлимит Maxi” на дополнительном номере с тарифом “Интернет” и пользоваться безлимитным мобильным интернетом всего за Br6,9 в месяц, сообщает компания. Ранее это стоило Br18,5. При этом номер может быть как действующий, так и новый.

Услуга “Безлимит Maxi” предоставляет доступ в интернет без ограничений по объему трафика и без ограничений при раздаче через Wi-Fi. 30 ГБ трафика в месяц доступны на неограниченной скорости, а далее интернет-соединение будет работать на скорости до 4 Мбит/сек.

Безлимитный интернет со скидкой в рамках акции “Плюс Интернет” доступен для абонентов тарифных планов “Безлимитище+”, “Супер Голос”, “Супер 10”, “Супер 25” и “Супер max 50”.

Акцией “Плюс Интернет” можно воспользоваться по 31 декабря 2021 года.