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МТС предлагает подключить безлимитный мобильный интернет за Br6,9 в месяц
07.07.2021 12:33 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
МТС предлагает подключить услугу “Безлимит Maxi” на дополнительном номере с тарифом “Интернет” и пользоваться безлимитным мобильным интернетом всего за Br6,9 в месяц,
Услуга “Безлимит Maxi” предоставляет доступ в интернет без ограничений по объему трафика и без ограничений при раздаче через Wi-Fi. 30 ГБ трафика в месяц доступны на неограниченной скорости, а далее интернет-соединение будет работать на скорости до 4 Мбит/сек.
Безлимитный интернет со скидкой в рамках акции “Плюс Интернет” доступен для абонентов тарифных планов “Безлимитище+”, “Супер Голос”, “Супер 10”, “Супер 25” и “Супер max 50”.
Акцией “Плюс Интернет” можно воспользоваться по 31 декабря 2021 года.
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МТС предлагает подключить услугу “Безлимит Maxi” на дополнительном номере с тарифом “Интернет” и пользоваться безлимитным мобильным интернетом всего за Br6,9 в...
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