Жертва Купалья: Под Россонами парень погиб из-за прыжка через костер

Источник материала: Смартпресс

Трагедия произошла поздним вечером 6 июля в Россонском районе, нетрезвый 28-летний парень решил сделать сальто через костер и в результате погиб, сообщили в Следственном комитете.

"Во время прыжка он руками оперся на кострище, не удержался и упал на голову. Спасти мужчину не удалось. От полученных телесных повреждений (в том числе переломов) он скончался в учреждении здравоохранения", - рассказали в СК.

Напомним, в Беларуси в ночь с 6 на 7 июля празднуется Купалье. Традиционно люди в этот праздник прыгают через костры.