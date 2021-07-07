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Жертва Купалья: Под Россонами парень погиб из-за прыжка через костер
07.07.2021 12:33 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Трагедия произошла поздним вечером 6 июля в Россонском районе, нетрезвый 28-летний парень решил сделать сальто через костер и в результате погиб,
"Во время прыжка он руками оперся на кострище, не удержался и упал на голову. Спасти мужчину не удалось. От полученных телесных повреждений (в том числе переломов) он скончался в учреждении здравоохранения", - рассказали в СК.
Напомним, в Беларуси в ночь с 6 на 7 июля празднуется Купалье. Традиционно люди в этот праздник прыгают через костры.
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Трагедия произошла поздним вечером 6 июля в Россонском районе, нетрезвый 28-летний парень решил сделать сальто через костер и в результате погиб, сообщили в...
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