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Эксперт: мода на золотые зубы уже не вернется
07.07.2021 12:33 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Мода на золотые зубы в Беларуси уже не вернется, полагает директор стоматологического центра "Камелия" Виталий Малец
"Раньше у пациентов было не много вариантов (для реставрации зубов – Смартпресс). Были либо металлические, либо из драгметаллов. Очень мало было реставраций, похожих на зуб", - сказал Малец в
Кроме того, с течением времени поменялись и идеалы красоты. "Человек хочет выглядеть красиво и естественно", - заметил он. "Плюс это вредно. На металл очень много аллергии", - добавил эксперт.
Установка драгоценных камней на зубы, по мнению директора центра "Камелия", также уже ушедший тренд. "Я давно этого уже не встречал", - сказал Малец.
Касаясь установки брекетов у взрослых людей, эксперт подчеркнул, что это – как раз не дань моде, а зачастую необходимость. "Массово это происходит потому, что сейчас изменился подход к реабилитации. Если взрослый человек пришел с какой-то проблемой, как правило, она уже затянувшаяся. И есть ряд моментов, которые нужно устранить. И порой ортодонт – это первый специалист, который начинает делать подготовительные этапы для того, чтобы потом мы пришли к какому-то результату, который порадует и пациента, и нас", - заметил Малец.
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Мода на золотые зубы в Беларуси уже не вернется, полагает директор стоматологического центра "Камелия" Виталий Малец "Раньше у пациентов было не...
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