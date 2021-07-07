Беларусь пока еще ждет жара, дожди могут пойти на следующей неделе

Источник материала: Смартпресс

Жара в Беларуси пока не отступит, дожди ожидаются после 10 июля, в августе тоже может быть достаточно тепло, сообщил на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.







"Сейчас в первой декаде июля у нас вновь устанавливается жаркая погода. И по прогнозу, особенно в период 8-12 июля мы прогнозируем на большей части территории стран высокие температуры - 30-34°C. При этом в основном 8-10 июля осадки маловероятны, а начиная со следующей недели, с понедельника 12 июля есть вероятность кратковременных дождей", - сказал Беганский.

Он заметил, что обычно июль является самым жарким и самым влажным месяцем: "Так пока это и подтверждается - что июль будет выше средних многолетних значений по температурному фону.

Синоптики не исключают и периоды довольно высоких температур еще и в августе. Возможно +30°C и даже выше.

Беганский рассказал, что на большей части территории страны в конце июня были обновлены температурные максимумы: "На отдельных пунктах наблюдения превышены температурные рекорды, державшиеся более 100 лет. Так, на метеостанциях Борисов и Василевичи обновлены июньские рекорды максимальной температуры воздуха, которые были отмечены ещё в 1901 году. А на метеостанции Пинск был превышен рекорд, который наблюдался последний раз в 1885 году".

Теперь в Беларуси максимальное значение температуры для июня это +37,1°C. Этот показатель был зарегистрирован на метеостанции Октябрь в Гомельской области 23 июня.