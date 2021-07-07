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Следователи из Барановичей продолжают устанавливать злоумышленников, причастных к краже крупной суммы денег
Источник материала: БT
Следователи продолжают устанавливать злоумышленников, причастных к краже крупной суммы денег. Инцидент произошел в Барановичах. Как сообщил в милицию хозяин гаража, откуда было украдено почти 200 тысяч рублей, сбережения он хранил в банке. Вот только не финансовом учреждении, а обычной стеклянной. Вместо урожая мужчина закатывал в трехлитровые емкости различную валюту. Сейчас правоохранители выясняют, кто же позарился на "зеленый" урожай потерпевшего.
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Следователи из Барановичей продолжают устанавливать злоумышленников, причастных к краже крупной суммы денег
Следователи продолжают устанавливать злоумышленников, причастных к краже крупной суммы денег. Инцидент произошел в Барановичах. Как сообщил в милицию хозяин...
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