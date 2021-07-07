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В грузовом составе пограничники Литвы обнаружили 420 тысяч контрабандных сигарет
Источник материала: БT
В грузовом составе пограничники Литвы обнаружили 420 тысяч контрабандных сигарет. Поезд пересек границу через пункт пограничного контроля "Индрас", где во время проверки сотрудник погранохраны заподозрил, что в вагоне перевозят незадекларированный товар. Согласно сопроводительным документам, железо и металлическая проволока были отправлены из Украины получателю в Эстонии. На самом деле в мотках было спрятано более 20 тысяч пачек сигарет.
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В грузовом составе пограничники Литвы обнаружили 420 тысяч контрабандных сигарет. Поезд пересек границу через пункт пограничного контроля "Индрас", где во время...
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