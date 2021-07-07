ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В грузовом составе пограничники Литвы обнаружили 420 тысяч контрабандных сигарет

07.07.2021 12:37 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В грузовом составе пограничники Литвы обнаружили 420 тысяч контрабандных сигарет. Поезд пересек границу через пункт пограничного контроля "Индрас", где во время проверки сотрудник погранохраны заподозрил, что в вагоне перевозят незадекларированный товар. Согласно сопроводительным документам, железо и металлическая проволока были отправлены из Украины получателю в Эстонии. На самом деле в мотках было спрятано более 20 тысяч пачек сигарет.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В грузовом составе пограничники Литвы обнаружили 420 тысяч контрабандных сигарет. Поезд пересек границу через пункт пограничного контроля "Индрас", где во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
33-летний минчан похищал велосипеды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by