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33-летний минчан похищал велосипеды

07.07.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Похищал в чужих подъездах, прятал в квартире своей подруги, затем продавал. Такую рабочую схему по краже и реализации велосипедов взял на вооружение 33-летний минчан. Очередной байк мужчина похитил из дома на 16 этаже в Центральном районе столицы. После этого на жулика удалось выйти оперативникам. 


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Теги: Гомель
 
 
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Похищал в чужих подъездах, прятал в квартире своей подруги, затем продавал. Такую рабочую схему по краже и реализации велосипедов взял на вооружение 33-летний...
 
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