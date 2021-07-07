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33-летний минчан похищал велосипеды
Источник материала: БT
Похищал в чужих подъездах, прятал в квартире своей подруги, затем продавал. Такую рабочую схему по краже и реализации велосипедов взял на вооружение 33-летний минчан. Очередной байк мужчина похитил из дома на 16 этаже в Центральном районе столицы. После этого на жулика удалось выйти оперативникам.
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Похищал в чужих подъездах, прятал в квартире своей подруги, затем продавал. Такую рабочую схему по краже и реализации велосипедов взял на вооружение 33-летний...
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