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Оперативники управления "К" из Борисова задержали хакера-вуайериста

07.07.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Оперативники управления "К" из Борисова задержали хакера-вуайериста. По информации МВД, 47-летний мужчина на протяжении последних семи лет незаконно "заглядывал" в дома, квартиры, офисы, фитнес-центры и салоны красоты. Милиционеры выявили более 140 эпизодов, совершенных за 2 года. По месту жительства фигуранта изъято 6 жестких дисков общим объемом памяти свыше 11 терабайт. На винчестерах обнаружены видеоматериалы и фотографии интимной жизни борисовчан.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту использования либо распространения вредоносных программ.


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Теги: Могилев
 
 
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Оперативники управления "К" из Борисова задержали хакера-вуайериста. По информации МВД, 47-летний мужчина на протяжении последних семи лет незаконно "заглядывал" в...
 
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