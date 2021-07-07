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Брестские милиционеры установили злоумышленников, причастных к кражам с банковских карт
Источник материала: БT
Брестские милиционеры установили злоумышленников причастных к кражам с банковских карт. Аферистами оказались жители Гродно, которые орудовали по всей стране, в том числе и в Брестской области. Уже доказана причастность фигурантов к 16 эпизодам. Общая сумма похищенных денег превысила 41 тысячу рублей.
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Брестские милиционеры установили злоумышленников причастных к кражам с банковских карт. Аферистами оказались жители Гродно, которые орудовали по всей стране, в...
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