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Брестские милиционеры установили злоумышленников, причастных к кражам с банковских карт

07.07.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Брестские милиционеры установили злоумышленников причастных к кражам с банковских карт. Аферистами оказались жители Гродно, которые орудовали по всей стране, в том числе и в Брестской области. Уже доказана причастность фигурантов к 16 эпизодам. Общая сумма похищенных денег превысила 41 тысячу рублей.


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Теги: Гродно
 
 
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Брестские милиционеры установили злоумышленников причастных к кражам с банковских карт. Аферистами оказались жители Гродно, которые орудовали по всей стране, в...
 
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