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Страна для творчества: сын солиста группы Simon&Garfunkel переехал в Беларусь
07.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Артур Гарфанкел – сын знаменитого солиста группы Simon & Garfunkel – выпустил песню вместе с белорусской группой. Музыкант не просто сотрудничает с коллегами из Минска, но и сам переехал в Беларусь. Почему? И
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Артур Гарфанкел выпустил песню вместе с белорусской группой.
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