Страна для творчества: сын солиста группы Simon&Garfunkel переехал в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Артур Гарфанкел – сын знаменитого солиста группы Simon & Garfunkel – выпустил песню вместе с белорусской группой. Музыкант не просто сотрудничает с коллегами из Минска, но и сам переехал в Беларусь. Почему? И что за композицию выбрали для совместного творчества ? Об этом узнавала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.