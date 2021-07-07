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В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Наталья Надольская:
Валерий Нафранович:
Что касается особенных, несомненно мы не только направляем детей из обычных школ, но и уделяем большое внимание и детям – не люблю слово такое – с инвалидностью. Вот, допустим, в Минске мы уже 8 лет подряд направляем на оздоровление детей с сахарным диабетом, с кардиопатологией, с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этом году мы направляем детей с кардиопатологией и сахарным диабетом на базу санатория «Ислочь» Академии наук Беларуси. То есть не просто чтобы ребенок находился в лагере, но мог пройти обследования под наблюдением эндокринолога.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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