Молодой картофель с поджаркой – блюдо, которое тает во рту! Простой рецепт от телеведущего Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Молодая картошка со свиной поджаркой и свежим укропом всегда ассоциируется с летом. Как приготовить это блюдо, рассказал телеведущий Дмитрий Рябов.



Вам понадобится:

- картофель молодой – 1 кг;

- свиное мясо – 200 г;

- соль по вкусу;

- укроп свежий – 2 веточки.



Как готовить?

1. Так как кожура у молодого картофеля очень тонкая, срезать ее не нужно. Клубни достаточно тщательно вымыть и поскоблить ножом.



2. Картофель залить холодной водой, посолить, довести до кипения. Снять пенку и варить на маленьком огне до готовности.



3. Свинину нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.



4. Выложить картофель в сервировочную тарелку средней глубины, положить на нее шкварки и полить картошку тем жиром, который выделило сало в процессе жарки. Посыпать рубленым укропом и подавать на стол.

Приятного аппетита!

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