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Молодой картофель с поджаркой – блюдо, которое тает во рту! Простой рецепт от телеведущего Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
Молодая картошка со свиной поджаркой и свежим укропом всегда ассоциируется с летом. Как приготовить это блюдо, рассказал телеведущий Дмитрий Рябов.
Приятного аппетита!
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Молодой картофель с поджаркой – блюдо, которое тает во рту! Простой рецепт от телеведущего Дмитрия Рябова
Молодая картошка со свиной поджаркой и свежим укропом всегда ассоциируется с летом. Как приготовить это блюдо, рассказал телеведущий Дмитрий Рябов. Вам...
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