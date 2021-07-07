ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молодой картофель с поджаркой – блюдо, которое тает во рту! Простой рецепт от телеведущего Дмитрия Рябова

07.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Молодой картофель с поджаркой – блюдо, которое тает во рту! Простой рецепт от телеведущего Дмитрия Рябова

Молодая картошка со свиной поджаркой и свежим укропом всегда ассоциируется с летом. Как приготовить это блюдо, рассказал телеведущий Дмитрий Рябов.

 Вам понадобится:
- картофель молодой – 1 кг;
- свиное мясо – 200 г;
- соль по вкусу;
- укроп свежий – 2 веточки.

Как готовить?
1. Так как кожура у молодого картофеля очень тонкая, срезать ее не нужно. Клубни достаточно тщательно вымыть и поскоблить ножом.

2. Картофель залить холодной водой, посолить, довести до кипения. Снять пенку и варить на маленьком огне до готовности.

3. Свинину нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

4. Выложить картофель в сервировочную тарелку средней глубины, положить на нее шкварки и полить картошку тем жиром, который выделило сало в процессе жарки. Посыпать рубленым укропом и подавать на стол.

Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодая картошка со свиной поджаркой и свежим укропом всегда ассоциируется с летом. Как приготовить это блюдо, рассказал телеведущий Дмитрий Рябов.  Вам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклист сбил пятилетнюю девочку в Ивацевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by