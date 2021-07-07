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Сборная Италии обыграла сборную Испании и вышла в финал футбольного чемпионата Европы

07.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Италии обыграла сборную Испании и вышла в финал футбольного чемпионата Европы

Сборная Италии вышла в финал футбольного чемпионата Европы, обыграв испанцев.

Обе команды имели равные шансы на победу. Счет в матче был открыт лишь на 60-й минуте: форвард Инрике Кьеза точным ударом вывел сборную Италии вперед. Спустя две минуты главный тренер испанцев Луис Энрике выпустил на поле Альваро Морату. На 80-й минуте именно он в ситуации, когда поражение казалось практически неизбежным, сравнял счет. 

Основное время, как и дополнительное, завершилось вничью. И вновь на Евро все решила серия пенальти. Удача была на стороне сборной Италии: решающим стал третий пенальти в ворота итальянцев, который не смог реализовать Альваро Мората. Сборная Италии продолжила беспроигрышную серию и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы.

Соперник итальянцев по финалу определится уже сегодня. Сборная Англии сыграет с командой Дании. На стадионе Уэмбли при поддержке своих фанатов англичане – бесспорные фавориты. Но, как уже ни раз доказывал нынешний Евро, в футболе все непредсказуемо. Начало матча Англия – Дания в 10 вечера. 

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Сборная Италии вышла в финал футбольного чемпионата Европы, обыграв испанцев. Обе команды имели равные шансы на победу. Счет в матче был открыт лишь на 60-й минуте:...
 
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