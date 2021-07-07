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Самый высокий в мире замок из песка построили в Дании
Источник материала: ОНТ
В нем нельзя жить, но можно восхищаться величием. В Дании построили самый высокий в мире замок из песка.
Сооружение высотой 21 метр и 15 сантиметров теперь возвышается на пляже. Чтобы его возвести, потребовалось почти пять тонн песка, несколько сотен килограммов глины. И умелые руки 30 скульпторов. Форма пирамиды и деревянная конструкция в основе – для устойчивости. Датский замок уже в Книге рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд, на три с половиной метра ниже, был установлен два года назад в Германии.
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В нем нельзя жить, но можно восхищаться величием. В Дании построили самый высокий в мире замок из песка. Сооружение высотой 21 метр и 15 сантиметров теперь...
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